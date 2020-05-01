Колишній ангел бренду нижньої білизни Victoris’s Secret Гейл Келлі показала розкішне тіло під час прийняття ванни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, опублікованому знімку модель позує під час прийняття ванни, демонструючи розкішне тіло. Інтимні місця зірка Гейл вирішила прикрити рукою. Знімок став причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Неймовірна краса», «бомбезний», «неперевершена», «вогонь!», «красуня», «Я люблю все в цьому кадрі. Я відчуваю свою вразливість, модель прекрасна. Хороший знімок», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель, екс-ангел бренду нижньої білизни Victoria’s Secret", Гейл Келлі, похвалилася фігурою в яскравому бікіні. Модель позувала в купальнику, лежачи в сауні.

Тіло моделі було вологе від поту. Виглядала вона палко і в той же час дуже мило. Верх купальника мав біле кільце в пікантному місці на грудях, а плавки трималися на тоненьких лямках.

Келлі дивилася в камеру, водячи камеру від обличчя по тілу.

Знаменитість лежала на дерев'яній лавці в яскравому бікіні, під тіло вона поклала білий рушник.

Келлі забрала волосся в пучок і прочинила губи.

Вона повела камеру вниз, посвітивши пружним животом і тонкою талією. Відео вийшло дуже спекотним: "Розкішна крихітка".

Нагадаємо, що Гейл Келлі повністю роздяглася заради гарячого кадру на вулиці: "Таке тіло створене для...".

Як повідомляла Politeka, Гейл Келлі в білому топіку посвітила вигинами в гарячих позах: "Розбурхала всіх".

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