Колишній ангел бренду нижньої білизни Victoris’s Secret Гейл Келлі показала розкішне тіло під час прийняття ванни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
Так, опублікованому знімку модель позує під час прийняття ванни, демонструючи розкішне тіло. Інтимні місця зірка Гейл вирішила прикрити рукою. Знімок став причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Неймовірна краса», «бомбезний», «неперевершена», «вогонь!», «красуня», «Я люблю все в цьому кадрі. Я відчуваю свою вразливість, модель прекрасна. Хороший знімок», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, модель, екс-ангел бренду нижньої білизни Victoria’s Secret", Гейл Келлі, похвалилася фігурою в яскравому бікіні. Модель позувала в купальнику, лежачи в сауні.
Тіло моделі було вологе від поту. Виглядала вона палко і в той же час дуже мило. Верх купальника мав біле кільце в пікантному місці на грудях, а плавки трималися на тоненьких лямках.
Келлі дивилася в камеру, водячи камеру від обличчя по тілу.
Знаменитість лежала на дерев'яній лавці в яскравому бікіні, під тіло вона поклала білий рушник.
Келлі забрала волосся в пучок і прочинила губи.
Вона повела камеру вниз, посвітивши пружним животом і тонкою талією. Відео вийшло дуже спекотним: "Розкішна крихітка".
Нагадаємо, що Гейл Келлі повністю роздяглася заради гарячого кадру на вулиці: "Таке тіло створене для...".
Як повідомляла Politeka, Гейл Келлі в білому топіку посвітила вигинами в гарячих позах: "Розбурхала всіх".
Також Politeka писала, що мокра зірка Victoria’s Secret ледь прикрила принади мініатюрним купальником: «Так гаряче».