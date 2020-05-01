найкрасивіша дівчина світу Белла Хадід влаштувала гарячі ігри в спальні

На кадрах Белла позує в червоному топі і стрінгах, доповнивши образ експериментальним мейкапом. Волосся в цей раз Хадід зібрала в хвіст і можна помітити милі сережки у вухах дівчини. Красуня сиділа в ліжку і позувала перед камерою, а на тлі можна побачити білі подушки. Кадри вийшли досить цікавими і навіть спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли прокоментувати публікацію, як і поставити лайки до неї, так як Белла викинула її у сторіс Instagram, де подібного функціоналу немає.

Раніше ми повідомляли, що 23-річна американська супермодель Белла Хадід здивувала своїм захопленням, знявши весь процес на камеру.

Так, на кадрах модель в кепці, рукавичках і масці, темно-синіх штанях і гірчичному реглані сидить на колінах на землі, широко розставивши ноги, і копає невелику ямку перед собою, потім кладе туди лаванду, "притаптывая" землю.

Повідомлялося, що топ-модель Белла Хадід привітала кращу подругу з Днем народження, порадувавши порцією пікантних кадрів.

На цей раз у своєму блозі вона опублікувала пост, в якому привітала свою подругу. До нього додавалася серія пікантних фото, на яких топ-модель позувала у відвертих вбраннях в компанії своєї подруги і за сумісництвом американською співачкою Джессі Джо Старк.

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