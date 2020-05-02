Відома супермодель Памела Андерсон показала новий гарячий образ на природі

На фото Памела позувала тільки в білих стрінгах, прикриваючи свої соковиті місця рукою. Андерсон показала два ракурсу - з одного і з іншого боку. Волосся у моделі були розпущені, а фотографії зроблені чорно-білими, так як швидше за все, вони архівні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки, так як Памела опублікувала в сторіс Инстаграма кадр.

Повідомлялося, що спекотна Памела Андерсон без білизни прогулялася по пляжу.

Знаменита блондинка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на пляжі. Памелу сфотографували під час прогулянки по ніжному піску біля кромки океану.

Чорно-біле фото як не можна краще передає настрій. А, судячи з усього, воно у Памели в той момент було пустотливе.

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52-річна Памела Андерсон часто ностальгує за минулим часам, а тому викладає в мережі архівні знімки. Актриса відома своїми розкішними формами і розкутістю, але на цей раз вона поділилася досить скромним фото, яке, тим не менш, не позбавлене томного чарівності.

На знімку молода Андерсон позує в тонкому халатику, які спокусливо спустила, оголивши плече й частину грудей.

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