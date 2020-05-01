Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників відвертим фото і блиснула своїми ідеальними формами в мікро білизні

Свіжий знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Чері стоїть практично гола. Її принади прикриває нижня білизна, яка настільки мініатюрна, що відкриває погляду прихильників практично все. Трусики виконані з прозорої тканини, а бюстгальтер складається лише з кісточки з невеличкими мотузочками.

Модель накинула зверху сорочку, щоб доповнити образ і зробити його більш цікавим. Вона відкрила рот і дивилася в далечінь.

За годину фото Чері зібрало майже 110 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.

«Чорт, дівчинка», «Так гаряче», «О, Боже», «Гарна», «Playboy так пощастило показати тебе в своєму журналі», «Обличчя ангела», «Дуже шикарно, чудове тіло чудово в нижній білизні», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ана Чері показала, як виглядає вдома в звичайному повсякденному одязі. Навіть тут зірка примудрилася бути спокусливою. На знімках Чері позує в штанях і крихітній кофті, з-під якої визирають розкішні форми. Крім того, з-під штанів зірки видно її нижню білизну. Це справило фурор серед її шанувальників.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».

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