Відома модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників і блиснула ідеальними формами в крихітному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, опублікованому знімку Речфорд позує в крихітному вбранні без білизни. При цьому пишні форми моделі буквально «вистрибують» з нього. Доповнювати образ дівчина вирішила елегантною ланцюжком.
«Що робите?», - коротко говориться в повідомленні.
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Однак, оскільки Речфорд викинула знімок в Stories, її шанувальники не змогли що-небудь сказати.
Як повідомлялося раніше, модель Ебігейл Речфорд вирішила опублікувати спекотне фото в блискучому бікіні.
Зірка села впівоберта до фотографа і продемонструвала свої переваги.
Красуня була в одному блискучому бікіні, верх якого облягав великі форми зірки. Здавалося, що зараз він лопне від напруги.
Низ - маленькі трусики, завдяки яким можна насолодитися краєвидами, можливо, деякі навіть позаздрять такій красі.
Модель примальовувала на спині крила метелика, а також прикраси на руках і у вухах.
Нагадаємо, гаряча Речфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі
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