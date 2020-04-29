Відома модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників і блиснула ідеальними формами в крихітному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, опублікованому знімку Речфорд позує в крихітному вбранні без білизни. При цьому пишні форми моделі буквально «вистрибують» з нього. Доповнювати образ дівчина вирішила елегантною ланцюжком.

«Що робите?», - коротко говориться в повідомленні.

Однак, оскільки Речфорд викинула знімок в Stories, її шанувальники не змогли що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, модель Ебігейл Речфорд вирішила опублікувати спекотне фото в блискучому бікіні.

Зірка села впівоберта до фотографа і продемонструвала свої переваги.

Красуня була в одному блискучому бікіні, верх якого облягав великі форми зірки. Здавалося, що зараз він лопне від напруги.

Низ - маленькі трусики, завдяки яким можна насолодитися краєвидами, можливо, деякі навіть позаздрять такій красі.

Модель примальовувала на спині крила метелика, а також прикраси на руках і у вухах.

Нагадаємо, гаряча Речфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі

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