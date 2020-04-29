Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, вирішила привітати подругу з днем народження

Модель опуликовала кілька фото, на яких вона проводить час зі своєю подругою, пише Рoliteka.net.

Так, на одному з фото Олівія позувала в білій відвертій сукні з великим декольте і вирізом в районі струнких ніжок. Подруга Калпо також позувала в блискучому довгому платті. Обидві виглядали дуже гаряче, просто: "Вогонь!".

На іншому знімку Калпо з подругою пила коктейль в компанії хлопців. Модель з'явилася в білому топі, також з глибоким декольте.

На третьому фото дівчини сідали в літак з кульками. Біле плаття з вирізом і глибоким декольте чудово виглядало на Міс Всесвіт.

В пості зірка зізналася, що нудьгує по тій веселій і працьовитій енергії, і дуже хоч відправитися у нову пригоду найближчим часом.

"Ти - справжній друг, і я знаю, що цей рік буде неймовірним для тебе, тому що ти так багато працюєш і заслуговуєш цього. Люблю тебе. Спасибі за те, що ти була зі мною під час зльотів і падінь і за те, що познайомила мене з моїм другом BFF Christian. Я в боргу перед тобою! ❤️🦄🥰😍", - підписала кадри знаменитість.

За 14 годин пост зібрав майже 70 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів дівчатам і приєдналися до привітань.

Нагадаємо, Олівія Калпо постала в білому платті на тонких бретелях. Великі вирізи з боків були настільки відвертими, що груди ледь не випадали із них.

На талії і внизу також були маленькі вирізи.

Розріз в районі струнких ніжок надавав образу ще більшої пікантності.

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