Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, решила поздравить подругу с днем рождения

Модель опуликовала несколько фото, на которых она проводит время со своей подругой, пишет Рoliteka.net.

Так, на одном из фото Оливия позировала в белом облегающем платье с большим декольте и вырезом в районе стройных ножек. Подруга Калпо также позировала в длинном блестящем платье. Обе выглядели очень горячо, просто: "Огонь!".

На другом снимке Калпо с подругой пила коктейль в компании парней. Модель предстала в белом топе, также с глубоким декольте.

На третьем фото девушки садились в самолет с шариками. Белое платье с вырезом и глубоким декольте замечательно смотрелось на Мисс Вселенная.

В посте звезда призналась, что скучает по той веселой и трудолюбивой энергией, и очень хочет отправиться в новое приключение в ближайшее время.

"Ты - настоящий друг, и я знаю, что этот год будет невероятным для тебя, потому что ты так много работаешь и заслуживаешь этого. Люблю тебя. Спасибо за то, что ты была со мной во время взлетов и падений и за то, что познакомила меня с моим другом BFF Christian. Я в долгу перед тобой! ❤️🦄🥰😍", - подписала кадры знаменитость.

За 14 часов пост собрал почти 70 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов девушкам и присоединились к поздравлениям.

Напомним, Оливия Калпо предстала в белом платье на тонких бретельках. Большие вырезы по бокам были настолько откровенными, что грудь едва не вываливалась из них.

На талии и внизу также были маленькие вырезы.

Разрез в районе стройных ножек придавал образу еще большей пикантности.

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