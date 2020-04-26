Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд похвалилася спокусливими вигинами
Як повідомляє Politeka.net Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу. Дійсно важко пройти повз таку пишну красу, яка може заворожити буквально з першого погляду.
Кожне її фото отримує сотні тисяч лайків і захоплених відгуків. Новий знімок став таким же відвертим, як і решта. Дівчина не посоромилася постати перед мільйонами своїх підписників у прозорому мереживі, яке не приховало її апетитних округлостей.
На знімку дівчина позує, лежачи на ліжку. При цьому на ній красується лише нижня білизна сірого відтінку - вона настільки натягнуто на її бюсті, що створюється враження, ніби бюстгальтер ось-ось розірветься від розміру її принад.
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Коли дивишся на такий дивовижний кадр, так і хочеться сказати: "Не можна бути настільки гарячою".
На жаль Ебі закрила відповідний знімок від лайків та коментарів, адже вирішила його опублікувати на своїй сторінці в Instagram-Stories.
Також раніше повідомлялося, що відома модель Ебігейл Рэтчофрд вирішила порадувати фанатів і блиснула ідеальними формами без білизни.
Так, модель позує без білизни, в одних колготках.
При цьому пікантні форми зірка вирішила прикрити за допомогою двох сумок., виставивши напоказ розкішні форми.
Проте кадри Рэтчфорд викинула в Сторіс, тому її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.
Нагадаємо, гаряча Речфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі
Також Politeka повідомляла, що спекотна Ебі Речфорд подратувала своїм головним достоїнством у тісній білизні
А ще Politeka писала, що пустотлива Ебі Речфорд покрутила пишними "м'ячиками" перед камерою, жаркі кадри