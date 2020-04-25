29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала пікантне фото





Як передає Politeka.net, кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Бразильська модель регулярно радує, а буває, і шокує своїх шанувальників відвертими знімками. Черговим своїм знімком вона довела їх до блаженства.

В гонитві за пікантним кадром, модель зважилася на незвичайний знімок.

Кортес розташувалася на кріслі зайнявши незвичайну позу - вона буквально сповзала з нього на м'який килим.

Одягнувши спокусливу чорну білизну, вона черговий раз продемонструвала те, за що її так обожнюють шанувальники.

Приголомшливі сідниці і вигини моделі просто звели з розуму, зібравши чималу кількість захоплених відгуків в коментарях і тисячі лайків. Багато хто назвав її "самою досконалістю".

Не так давно, Сьюзі показала свій "Бум-Бум" у всій красі. Позувала Кортес на ліжку в одній нижній білизні в спокусливій позі. Модель досить еротично виставила свою знамениту частину тіла.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес — бразильська фітнес-модель, зірка Інтернету і телеведуча спортивного каналу. Дівчина стала популярною після перемоги на конкурсі Міс Bum Bum, де оцінюють національне надбання Бразилії — жіночі сідниці.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, Джіджі Хадід прокоментувала свою надмірну худорлявість і зізналася, що у неї хвороба Хашимото

Також Politeka інформувала, що відома модель Victoria Secret розповіла про своїх комплексах