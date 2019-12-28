Модель всемирной известной марки Victoria's Secret Кэндис Свейнпол поразила поклонников откровенным кадром

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram топ-модели.

Экс-ангел Victoria’s Secret Свейнпол показала откровенное фото без белья. Эффектная блондинка предстала на этот раз перед публикой в белых колготах, а свою обнаженную грудь прикрыла руками. Звездная красотка распустила волосы и нежится в лучах солнца.

На лице артистки практически отсутствует макияж – поклонники восторженно отзываются о естественной красоте манекенщице. Некоторые отмечают, что профессиональные фотосьемки насколько хорошо даются модели, так органична она в большинстве демонстрируемых образов, что иногда просто сложно поверить, как ей все это удается - насколько же модель хороша.

Напомним, ангел бренда "Victoria’s Secret" Келли Гейл обнародовала снимки из джакузи с голубой водой.

Модель предстала в ярком крохотном бикини, которое едва прикрыло ее интимные места. Девушка наслаждалась времяпрепровождением на яхте, попивая в чистой воде коктейль.

От удовольствия Келли даже прикрыла глаза и расставила ноги.

"Нет больше работы в 2019 году, ура! 🍸", - написала в посте Келли.

Ранее мы писали, что модель Victoria's Secret Хайди Клум предстала вообще без одежды, но при ярком макияже. Звезда подиума нежится в пенной ванне абсолютно голая. При этом, манекенщица игриво улыбается на камеру, повернувшись и обнажив из воды свое бедро.

Поклонники такой знаменитой красавицы оценили - пишут в комментариях, что звезда просто фантастически бодра в свои годы и выглядит превосходно.

Напомним также, что звезда Victoria's Secret Эльза Хоск нарвалась на критику из-за болезненного внешнего вида.

«Сделай меня лучше, чем Урсула Андресс», - говорится в сообщении.

31-летняя модель получила известность благодаря Victoria's Secret. Она участвовала на показах несколько лет к ряду. На фотографиях девушка показывает идеальное и подтянутое тело, однако последний снимок вызвал у ее подписчиков тревогу.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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