Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, потрясла красою в незвичній сукні

Зірка з'явилася в білій сукні на тонких бретельках, пише Рoliteka.net. Великі вирізи з боків були настільки відвертим, що груди ледь не випадали із них.

На талії і внизу також були маленькі вирізи.

Розріз в районі струнких ніжок надавав образу ще більшої пікантності.

Калпо зробила макіяж з акцентом на очі, вона мило усміхалася і знімала на камеру. Вона засвітила світлий манікюр.

Варто відзначити, що Олівія не так давно підстриглася, тепер вона носить каре. Проте в пості модель заявила про бажання вкоротити волосся.

"Хто-небудь ще гостро потребує свіжої стрижки??? Захоплюючі/страшні новини!: завтра о 3 годині дня за тихоокеанським часом @jenatkinhair допоможе мені підстригтися з допомогою IG LIVE. Я збираюся постригти волосся @milagretzky, поки Джен дає покрокові інструкції", - підписала фото Калпо.

За 14 годин пост зібрав майже 160 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі називали модель королевою, написали їй масу інших компліментів, а ті, кому не вистачало слів писали просто: "О, боже", "Найгарячіша".

Нагадаємо, Олівія Калпо постала в облягаючому топі синього кольору, який підкреслив її пишні груди.

Зірка також захопила на фото свій прекрасний прес.

Олівія дивилася в камеру з-під пишних вій. Вона накрутила локони, що зробило образ ніжним.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо позувала в мокрому топі на голе тіло на березі. За два дні пост зібрав понад 200 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі засипали красуню приємними повідомленнями.

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