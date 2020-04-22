Британська модель Демі Роуз поділилася своїм новим спокусливим образом

Популярна інста-діва, яка встигла прославитися, як «британська Кардашьян», регулярно публікує в Instagram нові кадри, на яких вона позує у відвертих образах. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз модель поділилася коротким відео в розділі Сторіз.

На ньому Роуз позує в стягуючому чорному корсеті і таких же облягаючих лосинах. Свої об'ємні груди модель «сховала» в сірому топі з глибоким декольте і кокетливою блискавкою попереду, що додає особливу родзинку в її образ. На кадрах Демі спокусливо вигинається перед камерою, демонструючи свою фігуру у всій красі.

Крім того, модель поділилася архівними фото, зробленими під час її відпочинку на Ібіці. На знімку дівчина сидить за столом в коротких шортиках і бежевому топі з екстремальним декольте, яке ледве приховує її пишні груди.

Раніше ми писали про те, що Демі Роуз опублікувала фото в купальнику, який ледве вміщує пишні груди моделі. Також Демі була в штанах і фотографувала себе на телефон у дзеркало. На тлі можна побачити килим і скляний журнальний столик, гирю і інші предмети інтер'єру. Волосся цього разу зірка вирішила зібрати, щоб не заважали.

Нагадаємо, Демі Роуз в нижній білизні приголомшила розміром своїх гир.

Як повідомляла Politeka, розкішна Демі Роуз поставила на місце Кардашьян своїми пишними формами.

Також Politeka писала, що мокра Демі Роуз посвітила принадами у гарячій ванні.