Британська модель Демі Роуз порадувала фанатів і блиснула ідеальними принадами на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Як на рахунок цього? Вогонь», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Роуз позує в облягаючому боді, демонструючи всім розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Боже, яка розкішна фігура», «бомбезно!», «я більше не можу на це дивитися! Божественно!», «вау, гарна кішечка. Неймовірно гаряче», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, британська Кім Кардашьян Демі Роуз, яку називають юної Кім Кардашьян, щодня публікує відверті кадри. Цього разу зірка з'явилася у ванній. Роуз була повністю голою, але зняла лише своє обличчя.
Красуня опублікувала відео у своїх сторизах в Instagram. Демі опустила підборіддя у воду, моргала і мило посміхалася.
Можна було помітити, як випирають її пишні груди.
Модель дивилася в камеру з-під пишних вій.
Тим часом на тлі грала музика.
"Бітлз і прийняття ванни", - підписала відео красуня, мабуть, відчуваючи блаженство.
Оскільки, кадри були оприлюднені в Сториз, можливості коментувати їх відкрито не було.
Однак, судячи з іншим постам, Демі користується величезною популярністю і за нетривалий час встигає набирати тисячі лайків та коментарів.
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