Британська модель Демі Роуз порадувала фанатів і блиснула ідеальними принадами на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Як на рахунок цього? Вогонь», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Роуз позує в облягаючому боді, демонструючи всім розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже, яка розкішна фігура», «бомбезно!», «я більше не можу на це дивитися! Божественно!», «вау, гарна кішечка. Неймовірно гаряче», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, британська Кім Кардашьян Демі Роуз, яку називають юної Кім Кардашьян, щодня публікує відверті кадри. Цього разу зірка з'явилася у ванній. Роуз була повністю голою, але зняла лише своє обличчя.

Красуня опублікувала відео у своїх сторизах в Instagram. Демі опустила підборіддя у воду, моргала і мило посміхалася.

Можна було помітити, як випирають її пишні груди.

Модель дивилася в камеру з-під пишних вій.

Тим часом на тлі грала музика.

"Бітлз і прийняття ванни", - підписала відео красуня, мабуть, відчуваючи блаженство.

Оскільки, кадри були оприлюднені в Сториз, можливості коментувати їх відкрито не було.

Однак, судячи з іншим постам, Демі користується величезною популярністю і за нетривалий час встигає набирати тисячі лайків та коментарів.

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