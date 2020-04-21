Британська Кім Кардашьян Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, щодня публікує відверті кадри
Цього разу зірка з'явилася у ванній, передає Politeka.net. Роуз була повністю голою, але зняла лише своє обличчя.
Красуня опублікувала відео у своїх сторизах в Instagram. Демі опустила підборіддя у воду, моргала і мило посміхалася.
Можна було помітити, як випирають її пишні груди.
Модель дивилася в камеру з-під пишних вій.
Помічниця Усика і Ломаченка "нокаутувала" шанувальників боксу красою: знімки яскравої блондинки
Сп'яніла Чехова побешкетувала в ліжку, засвітивши оголений бюст: "Шикарна Анфіса"
Неголений Дан Балан раптово перервав мовчання, Кароль не встоїть: "Вах, який красень"
Кабмін завдасть удару по українських пільговикам: кому не пощастить у першу чергу
Тим часом на тлі грала музика.
"Бітлз і прийняття ванни", - підписала відео красуня, мабуть, відчуваючи блаженство.
Оскільки, кадри були оприлюднені в Сториз, можливості коментувати їх відкрито не було.
Однак, судячи з іншим постам, Демі користується величезною популярністю і за нетривалий час встигає набирати тисячі лайків та коментарів.
Нагадаємо, Демі Роуз позувала на сітці посеред зелених дерев, вона підігнула ніжки під себе. Красуня скинула з себе білу сорочку і злегка нагнулася.
Демі закинула волосся набік і засвітила круглу сережку у вусі. Роуз подивилася вниз і прочинила губи, що зробило фото більш гарячим.
Знімок вийшов дуже яскравим і сміливим. Красуня продемонструвала не тільки пишні груди і стегна, але і зачепила тонку талію.
Раніше повідомлялося, що Демі Роуз опублікувала коротке відео, на якому вона ніжиться в ліжку в одній білизні.
На кадрах, опубліковані в Instagram Роуз, дівчина лежить на ліжку в оригінальній червоній білизні з білою обробкою. Крихітний ліфчик практично не приховує пишних грудей красуні.
Демі млосно позує на камеру, демонструючи свої вражаючі форми з усіх можливих ракурсів. Модель то і справа прикриває очі від задоволення.
Нагадаємо, розкішна Демі Роуз блиснула красою в прозорій сукні: «Вау, яка штучка».
Як повідомляла Politeka, безсовісна Демі Роуз зняла одяг і засвітила ласе місце.
Також Politeka писала, що спекотна Демі Роуз зняла з себе все і звела з розуму соковитими формами: кращі ракурси.