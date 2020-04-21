Британська Кім Кардашьян Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, щодня публікує відверті кадри



Цього разу зірка з'явилася у ванній, передає Politeka.net. Роуз була повністю голою, але зняла лише своє обличчя.

Красуня опублікувала відео у своїх сторизах в Instagram. Демі опустила підборіддя у воду, моргала і мило посміхалася.

Можна було помітити, як випирають її пишні груди.

Модель дивилася в камеру з-під пишних вій.

Тим часом на тлі грала музика.

"Бітлз і прийняття ванни", - підписала відео красуня, мабуть, відчуваючи блаженство.

Оскільки, кадри були оприлюднені в Сториз, можливості коментувати їх відкрито не було.

Однак, судячи з іншим постам, Демі користується величезною популярністю і за нетривалий час встигає набирати тисячі лайків та коментарів.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала на сітці посеред зелених дерев, вона підігнула ніжки під себе. Красуня скинула з себе білу сорочку і злегка нагнулася.

Демі закинула волосся набік і засвітила круглу сережку у вусі. Роуз подивилася вниз і прочинила губи, що зробило фото більш гарячим.

Знімок вийшов дуже яскравим і сміливим. Красуня продемонструвала не тільки пишні груди і стегна, але і зачепила тонку талію.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз опублікувала коротке відео, на якому вона ніжиться в ліжку в одній білизні.

На кадрах, опубліковані в Instagram Роуз, дівчина лежить на ліжку в оригінальній червоній білизні з білою обробкою. Крихітний ліфчик практично не приховує пишних грудей красуні.

Демі млосно позує на камеру, демонструючи свої вражаючі форми з усіх можливих ракурсів. Модель то і справа прикриває очі від задоволення.

Нагадаємо, розкішна Демі Роуз блиснула красою в прозорій сукні: «Вау, яка штучка».

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