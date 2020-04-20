Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, показала досить пишні форми в мереживній білизні

Як відомо, дівчина є моделлю із значними формами. Багато шанувальників чомусь уверешны, що Анастасія нагадує їм популярну американську актрису, модель і телеведучу Кім Кардашян. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Популярність Квітко отримала завдяки шанувальникам в соціальній мережі Instagram – кількість фоловерів зірки досягло більше десятка мільйонів. Причому славиться модель рекламою білизни, одягу, харчування для спортсменів. Також регулярно радує шанувальників знімками вельми відвертого характеру. І цей раз не став винятком.

Сьогодні дівчина вирішила порадувати аудиторію сміливим кадром, на якому засвітилася в одному тонкому мереживній білизні персикового відтінку.

«Знайдіть гарнюню, таку як я, щоб проводити час в соціальній ізоляції разом (ну, в усякому разі, поки) у додатку знайомств», - написала модель. Шанувальники почали навперебій розхвалювати фігуру Квітко і відзначати її гідності. Деякі ж написали, що дівчина виглядає, як "крихітка на мільйон".

Також раніше повідомлялося, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, порадувала пікантним знімком з відпочинку.

Так, модель позує без білизни, прикриваючи розкішні форми руками. Як можна помітити, дівчина позує на тлі моря, елегантно заграючи на камеру. Знімок вона ніяк не підписала, хоча її прихильники були в захваті від тіла кумира.

Нагадаємо, російська Кардашьян блиснула неосяжної фігурою в крихітному купальнику.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян облягла свою красу тонким мереживом: розглянути можна все.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала бездонне декольте крупним планом.

https://www.youtube.com/watch?v=amg2ShNrJ68