Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала свою пишність в одному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує на камеру в темному купальнику, який максимально підкреслює її значні форми. Крім того, Квітко вирішила накласти зверху фільтр, який прикрасив її сердечками і великими окулярами.

Однак шанувальники знаменитості не змогли що-небудь сказати, оскільки фотографію Квітко викинула в Сторіс.

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У ролику Квітко позує в чорному обтягуючому комбінезоні або чомусь подібному. Декольте у ньому виявилося дуже великим. Волосся Анастасія залишила розпущеним, а в руках тримала маленьку собачку. Зірка позувала на кухні і рекламувала якийсь напій.

Фанати встигли переглянути відео більше 40 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Ти класна", "Добре", "Чудово", "Дівчинка".

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