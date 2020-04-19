Модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати шанувальників гарячими знімками в одній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, на першому знімку Речфорд позує в мереживі, демонструючи розкішне і підтягнуте тіло.
На другому знімку модель вирішила повністю оголитися, прикривши руками пікантні місця.
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При цьому фотографії Речфорд вирішила викинути в Сторіс, тому її шанувальники не змогли висловити своє захоплення тілом кумира.
Як повідомлялося раніше, відома модель Ебігейл Речфорд показала апетитні форми майже в невидимому білизна. Красуня записала грайливий сториз для своїх передплатників в Instagram.
На фото зірка з'явилася в маленькому нижньому білизна зеленого кольору. Тонке мереживо на самому інтимному місці ледь приховав соковиті принади. Білизна мало вирізи в районі грудей.
На талію модель одягла пояс для панчіх, а нижче визирали крихітні трусики.
Рэтчфорд виглядала просто чудово в тісній білизні. Її форми мало не вистрибували. Стрункі ніжки і пишні стегна виглядали чудово.
Нагадаємо, гаряча Речфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі
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