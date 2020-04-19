Зірка показала все, що можна

Модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати шанувальників гарячими знімками в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на першому знімку Речфорд позує в мереживі, демонструючи розкішне і підтягнуте тіло.

На другому знімку модель вирішила повністю оголитися, прикривши руками пікантні місця.

При цьому фотографії Речфорд вирішила викинути в Сторіс, тому її шанувальники не змогли висловити своє захоплення тілом кумира.

Як повідомлялося раніше, відома модель Ебігейл Речфорд показала апетитні форми майже в невидимому білизна. Красуня записала грайливий сториз для своїх передплатників в Instagram.

На фото зірка з'явилася в маленькому нижньому білизна зеленого кольору. Тонке мереживо на самому інтимному місці ледь приховав соковиті принади. Білизна мало вирізи в районі грудей.

На талію модель одягла пояс для панчіх, а нижче визирали крихітні трусики.

Рэтчфорд виглядала просто чудово в тісній білизні. Її форми мало не вистрибували. Стрункі ніжки і пишні стегна виглядали чудово.

Нагадаємо, гаряча Речфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі

Також Politeka повідомляла, що спекотна Ебі Речфорд подратувала своїм головним достоїнством у тісній білизні

А ще Politeka писала, що пустотлива Ебі Речфорд покрутила пишними "м'ячиками" перед камерою, жаркі кадри