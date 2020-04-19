Легендарна актриса і модель Памела Андерсон показала нове фото в Instagram

На фото Памела стоїть на колінах без одягу і білизни. Волосся у Андерсон були розпущеним. Вона рукою тримаючи поводи коня, а другий його за морду. На фото створювалося відчуття, що модель зараз поцілує кінь. Фото було чорно-білим і старим, швидше за все воно зроблено давно. На тлі майже нічого не видно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 25 тисяч лайків і написали безліч коментарів, в яких відзначали красу моделі і соковитість фотографії.

Повідомлялося, що 52-річна американська актриса і модель Памела Андерсон влігся на траву, ледве приховавши свої обсяги.

На одному з останніх фото актриса позувала, лежачи на підстилці біля коня. На Андерсон були джинси, чоботи і капелюх. А верхню частину одягу красуня вирішила залишити оголеною.

Модель позувала з розпущеним волоссям, очі підкреслювали чорний олівець. Памела дивилася вбік, відкривши губи.

Повідомлялося,що Памела Андерсон в пориві ностальгії за бурхливої молодості порадувала чорно-білим фото у відвертому вбранні.

На новому чорно-білому знімку Андерсон знову з'явилася у відвертому образі, який демонструє глядачеві її спокусливу фігуру. Модель на фото сидить на підлозі, підтягнувши під себе ноги.

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