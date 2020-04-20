Американська світська левиця, модель і бізнесвуман Кім Кардашьян привітала свою сестру з днем народження, засвітивши старі фото

Серію архівних знімків вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Кім та її старша сестра Кортні ще зовсім молоді позують на камеру. Кім виклала як дитячі, так і підліткові фото. Ясно одне – всі ці фото зроблені до того, як сестри захопилися пластичними операціями.

«Я пам'ятаю ці моменти так яскраво. Мені подобається твоя сильна воля робити те, що робить тебе щасливою, любов, яку ти відчуваєш до своїх дітей і до того, щоб бути кращою старшою сестрою», - зазначила Кардашьян, додавши, що не може дочекатися закінчення карантину, коли всі сестри зможуть відсвяткувати це свято разом.

Зазначимо, що Кортні Кардашян – найстарша сестра з усіх п'яти дочок Кріс Дженнер. Їй 41 рік. Вона як і її сестри стала відомою після виходу на екрани реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян». Втім, з усіх сестер Кортні має менше всіх підписників в Instagram.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян поділилася пікантними фото, на яких вона розсунула ноги, між яких тримала якусь табличку. Кім прикрила груди, але це не завадило кадру виглядати спокусливо.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян без білизни подратувала соковитими принадами: є, на що подивитися.

Як писала Politeka, апетитна Кім Кардашьян розвалилася на підлозі і посвітила своїми «персиками» у тісному боді: «Чудово».

Також Politeka писала, що спекотна Кім Кардашьян без одягу звела з розуму стиглими формами: мрія будь-якого чоловіка.