Популярна фотомодель і бізнесвумен Емілі Ратаковскі показала свою фігуру у всій красі, обравши для фото найсміливіший купальник

Спокусливе фото моделі з'явилося на фан-сторінці Ратаковскі в Instagram, передає Politeka.net. На фото зірка в помаранчевому сдільному купальнику стоїть спиною до камери. Її апетитна «п'ята точка» вийшла на перший план, сполохавши фантазію шанувальників. Трусики стрінги дають можливість у всій красі роздивитися форми моделі. Вона в свою чергу розпустила волосся, сперлася на стіну і пристрасно дивиться в кадр.

Зазначимо, що Ратаковскі відома своїми відвертими фотосесіями. Вона любить дражнити шанувальників гарячими кадрами, на яких у всій красі представлені її принади. 28-річна зірка знімається топлес не тільки для журналів, але і в кліпах. Широку популярність їй принесла роль у кліпі Робіна Тіка «Blurred Lines». Спочатку його заблокували На Ютьюб через надмірну відвертість, але потім повернули назад.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі крім модельної кар'єри будує свій бізнес – вона є дизайнером власного бренду Inamorata. Для просування свого бренду Ратаковскі знімається в рекламі. Нещодавно модель поділилася кількома кадрами з фотосесії для модного журналу. На фото красуня з'явилася в крихітних трусиках від бікіні, а верх купальника вона вирішила не надягати.

Нагадаємо, що Ратаковскі похвалилася своїми обсягами в екстремальному вбранні: "Чертовськи хороша".

Як писала Politeka, безсоромна Ратаковскі засвітила найапетитніші місця: жаркі кадри.

Також Politeka писала, що Ратаковскі натягнула вузький топ на найсолодші місця: "Форми хоч куди!".