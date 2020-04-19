29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала пікантне фото





Як передає Politeka.net, кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Бразильська модель регулярно радує, а буває і шокує своїх шанувальників відвертими знімками. Черговою своєю витівкою вже зовсім перейшла кордони.



"Насолоджуйтеся моїм кращим контентом", - повідомила вона в підписі до посту і мала рацію - подивитися було на що.

На цей раз фігуриста модель показала свій "Бум-Бум" у всій красі. Позувала Кортес на ліжку в одній спідній білизні в спокусливій позі. Модель досить еротично виставила свою знамениту частину тіла на камеру.

Шанувальники моделі, побачивши такий смаження ракурс просто засипали її схвальними коментарями, похваливши відмінну позу.

Раніше Кортес постала на відео в образі пасхального кролика, але з-за вбрання, її можна було порівняти з кроликом Playboy.

Вбралася Кортес купальник бірюзового кольору, який підкреслив її феноменальні груди.

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