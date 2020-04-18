Відома російська модель Анастасія Квітко, яку назвали російської Кардаш'ян, показала новий ролик в Instagram
У ролику Квітко позує в чорному обтягуючому комбінезоні або чомусь подібному. Декольте у ньому виявилося дуже великим. Волосся Анастасія залишила розпущеним, а в руках тримала маленьку собачку. Зірка позувала на кухні і рекламувала якийсь напій. ПРО це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати встигли переглянути відео більше 40 тисяч разів і написали кілька коментарів:
Соратник Путіна несподівано помер у Москві, колеги видали причину: «Чортів...»
"Немає готівки": українці вивели ПриватБанк на чисту воду, що відбувається
Бреду Пітту і не снилося: найгарячіші двійники Анджеліни Джолі, які перевершили її красою, фото
Лікарі не в силах допомогти зірці Х-Фактора, кривдник Пугачової завив від болю: «Я мучуся, це просто божевілля!»
"Ти класна", "Добре", "Чудово", "Дівчинка".
Повідомлялося, що модель купальників і білизни Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардашьян", без сорому похвалилася своїми формами в пікантному вбранні.
Так, цього разу на її сторінці в мережі Instagram з'явився кадр на якому дівчина позувала в крихітному бікіні яскравого рожевого відтінку.
Повідомлялося, що популярна інста-модель Анастасія Квітко засвітила свій пишний бюст в яскравому ліфчику.
Занудившись на карантині, модель вирішила влаштувати імпровізовану фотосесію на свіжому повітрі. Для цього вона вийшла на балкон свого будинку.
Нагадаємо, російська Кардашьян в крихітних трусиках змусила чоловіків червоніти
Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала «бомбочки» у вбранні без білизни
А ще Politeka повідомляла, що російська Кардашьян застигла в непристойній позі та показала головну гордість