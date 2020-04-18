Відома російська модель Анастасія Квітко, яку назвали російської Кардаш'ян, показала новий ролик в Instagram

У ролику Квітко позує в чорному обтягуючому комбінезоні або чомусь подібному. Декольте у ньому виявилося дуже великим. Волосся Анастасія залишила розпущеним, а в руках тримала маленьку собачку. Зірка позувала на кухні і рекламувала якийсь напій. ПРО це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли переглянути відео більше 40 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Ти класна", "Добре", "Чудово", "Дівчинка".

Повідомлялося, що модель купальників і білизни Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардашьян", без сорому похвалилася своїми формами в пікантному вбранні.

Так, цього разу на її сторінці в мережі Instagram з'явився кадр на якому дівчина позувала в крихітному бікіні яскравого рожевого відтінку.

Повідомлялося, що популярна інста-модель Анастасія Квітко засвітила свій пишний бюст в яскравому ліфчику.

Занудившись на карантині, модель вирішила влаштувати імпровізовану фотосесію на свіжому повітрі. Для цього вона вийшла на балкон свого будинку.

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