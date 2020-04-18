Модель купальників і білизни Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", без сорому похвалилася своїми формами в пікантному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, моделі Анастасії Квітко доводиться проявляти фантазію на карантині, щоб не розчаровувати підписників і вона непогано справляється. Змінює вбрання майже кожен день і постійно показує нові образи.

Так, цього разу на її сторінці в мережі Instagram з'явився кадр на якому дівчина позувала в крихітному бікіні яскравого рожевого відтінку.

Анастасія Квітко намагається щоразу обрати фасон купальника все менше і менше. Деякі з її шанувальників почали відзначати, що через занадто маленький розмір купальника, його стало майже неможливо розгледіти.

Новий купальник ледь прикриває спокусливі форми моделі. Створюється враження, що тонка тканина ледве утримує пишну красу Анастасії. За такі спокусливі кадри її і люблять чоловіки. Дивлячись на відповідний образ так і хочеться сказати: "Відмінна фігурка, нічого собі".

На жаль, користувачі мережі не мають можливості залишити свої коментарі під знімком, адже його дівчина показала у своєму Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, порадувала пікантним знімком з відпочинку.

Так, модель позує без білизни, прикриваючи розкішні форми руками. Як можна помітити, дівчина позує на тлі моря, елегантно заграючи на камеру. Знімок вона ніяк не підписала, хоча її прихильники були в захваті від тіла кумира.

Нагадаємо, російська Кард'ьян блиснула неосяжної фігурою в крихітному купальнику.

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