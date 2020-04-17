Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ьян, порадувала пікантним знімком з відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
Так, модель позує без білизни, прикриваючи розкішні форми руками. Як можна помітити, дівчина позує на тлі моря, елегантно заграючи на камеру. Знімок вона ніяк не підписала, хоча її прихильники були в захваті від тіла кумира.
«Мрія дівка!», «гарна дівка, але є невеликий перебір з попою», «красуня», «вогонь баба! Супер», «незвичайна», «дуже гаряче», «неймовірне тіло!», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, вразила гарячої позою на відпочинку.
«Ммм, космос. Літній час виглядає оревно. Дуже добре», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Квітко позує напівсидячи в мікроскопічному бікіні, виставивши напоказ розкішні форми. Доповнює образ моделі елегантна кепка і окуляри.
Уточнимо, що знімок Квітко її шанувальники активно лайкали, хоча і не зважилися його коментувати.
Нагадаємо, російська Кард'ьян блиснула неосяжної фігурою в крихітному купальнику.
Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян облягла свою красу тонким мереживом: розглянути можна все.
Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян показала бездонне декольте крупним планом.