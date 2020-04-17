Зірка показала все, що можна!

Фітнес-модель Ана Чері показала розкішне тіло в імпровізованій фотосесії, зробленій в крихітному бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Задній двір. Давайте зі мною на тренування. Кожен день о 10:00 за тихоокеанським часом!» - говориться в повідомленні.

На опублікованому знімку Чері позує в крихітному купальнику, яке мінімально прикриває її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ідеальний вигляд», «вау, яка кішечка», «хороша, чертовка!», «божественне тіло!», «Вау, люблю коли ти так робиш», «боже, я закохався в це розкішне тіло», - пишуть вони.

До цього ми писали, що фітнес-модель Ана Чері продемонструвала розкішну фігуру. Зірка з'явилася в обтягуючому костюмі, відповідне відео вона опублікувала у своєму Instagram.

На кадрах грайлива Ана Чері встала спиною до знімаючого. Вона покрутила вигинами і навіть присіла, щоб продемонструвати идеалью п'яту точку. До речі, дане місце знімалося крупним планом.

Також модель повернулася обличчям до фотографа, щоб відобразити пружний живіт і тонку талію.

Зірка блищала на сонці чи то від поту, то від якогось масла.

Все ж, повертаючись, до фігури - це просто ідеал: накачані ніжки і руки, пряма спинка і сталевий прес. Можна припустити, що кожна дівчина мріє про такі достоїнства.

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