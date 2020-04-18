Відома модель Ебігейл Рэтчфорд показала апетитні форми майже в невидимій білизні

Красуня записала грайливий сториз для своїх підписників в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото зірка з'явилася в маленькій нижній білизні зеленого кольору. Тонке мереживо на самому інтимному місці ледь приховало соковиті принади. Білизна мала вирізи в районі грудей.

На талію модель одягла пояс для панчіх, а нижче визирали крихітні трусики.

Ретчфорд виглядала просто чудово в тісній білизні. Її форми мало не вистрибували. Стрункі ніжки і пишні стегна виглядали чудово.

Модель дивилася в камеру і виставляла язик: "Яка игрунья". Макіяж Ебі - коричневі пухкі губи і пишні вії.

Ретчфорд закинула копицю чорного волосся набік і затягла одне пасмо пальцями.

Хоча у підписників не було можливості відкрито прокоментувати гаряче відео Ретчфорд, все ж можна з упевненістю сказати, що воно заробило б тисячі лайків.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд порухала стегнами в одному маленькому смугастому купальнику. Бікіні ледь трималося на великих грудях, а маленькі трусики давали розгулятися фантазії.

Модель посміхалася і грала на камеру. Вона виставляла язик. Дівчина не тільки ворушила стегнами, але й головою.

"Королева бумерангу 🙋🏻‍♀️ Не можу заснути... 🔥 яке відео сподобалося найбільше?", - надписала знаменитість.

Нагадаємо також, що Ебі Ретчфорд і її знайома позували тільки в стрінгах. Волосся у дівчат були розпущеним. Найцікавіші місця подружки прикрили руками.

За годину кадри зібрали майже 30 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Не можу дочекатися, щоб знову обійняти моїх друзів. Також не можу дочекатися, коли Instagram видалить цей знімок в четвертий раз...", - написала Ебі під фото.

Нагадаємо, гаряча Рэтчфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі

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https://www.youtube.com/watch?v=7NL7SgkF_iw