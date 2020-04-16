Супермодель Емілі Ратаковски порадувала фанатів знімок топлес під час відпочинку на природі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Лимончик», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Ратаковски позує без білизни, прикривши інтимне місце руками. В одній з зних зірка тримає лимон. Її шанувальники буквально розсипалися в коментарях кумира.

«Які лимончики», «божественне тіло», «Боже, це неймовірний вигляд!», «Емілі – ти просто богиня», «ну як можна бути настільки красивою?», - пишуть вони.

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Як повідомлялося раніше, популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковски, порадувала спокусливим чином своїх відданих шанувальників.

Зірка опублікувала у своєму Instagram знімки, на яких вона йде по вулиці. 

На Ратаковски - облягаюче плаття на тонких бретелях. На пишних грудей, тонкої талії, красивих стегнах - наряд сидів ідеально. 

Плаття мало глибоке декольте, і виріз в районі струнких ніжок. Зірка йшла в босоніжках на високих підборах. 

Актриса завершила образ різними аксесуарами: очками, сережками, годинами і, звичайно ж, маленькою сумочкою. 

Красуня йшла по вулиці, а тим часом її волосся розвивав вітер. 

Артистка не вирішила не підписувати фото, поставивши лише смайлик. 

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Нагадаємо, Ратаковски затягнула апетитні гідності тонкою тканиною.

Як повідомляла Politeka, гаряча Ратаковски показала непристойні ігри з подругою.

Також Politeka писала, що бесстыдница Ратаковски показала заборонені місця в прозорому костюмі.