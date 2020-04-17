Відома модель Ебігейл Речфорд показала спільний знімок з подругою в Instagram

На фото Ебі і її знайома позують тільки в стрінгах. Волосся у дівчат були розпущеним. Найцікавіші місця подружки прикрили руками. Фотографія вийшла, більше, ніж спокуслива. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не можу дочекатися, щоб знову обійняти моїх друзів. Також не можу дочекатися, коли Instagram видалить цей знімок в четвертий раз. Зробіть скріншот, поки можете, поки", - написала Ебі під фото.

"Ви дуже гаряча жінка. Люблю все у вашому стилі", "Тільки що зробив, спасибі, сестро", "Вау", - написали користувачі під фото.

Раніше ми повідомляли, що відома модель Ебігейл Рэтчфорд показала два ідеальних ракурсу в Instagram і попросила вибрати.

На першому фото Рэтчфорд показує себе спереду. Вона одягла білизна з шкіряних мотузочок, яка майже нічого не прикрив. На другому фото Ебі уже показує свою п'яту точку і можна подумати, що на ній немає білизни, адже його зовсім не видно, а тільки пружні стегна.

Повідомлялося, що американська модель Ебігейл Рэтчфорд, яка завоювала велику популярність завдяки своїй фігурі, опублікувала фото в крихітному білизна .

На знімку красуня позувала в крихітному мереживній білизні, яке підкреслило її пишні форми. Крім того, не можна було не звернути уваги на плоский і красивий живіт зірки.

Нагадаємо, гаряча Рэтчфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі

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