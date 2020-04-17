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Американська модель і актриса Олівія Калпо, яка виграла у конкурсах краси «Міс США 2012» і «Міс Всесвіт 2012» поділилася добіркою відвертих образів

Фото в неймовірних нарядах зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На серії фото Калпо була в різних вбраннях, починаючи від скромних костюмів, закінчуючи дуже відвертими сукнями, які ледве прикривають її принади.

Так, на одному з фото дівчина постала в помаранчевому платті з екстремально глибоким декольте практично до живота. Модель забула одягнути білизну під плаття, тому її груди були виставлені на загальний огляд.

Ще на одному кадрі актриса одягла прозоре плаття, під яким виднілася нижня білизна. Крім цього зірка демонструвала свої стрункі ніжки у міні-сукнях і інших красивих нарядах.

За півдня фото Олівії зібрали більше 192 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Справжня богиня», «Ти так добре виглядаєш», «Неймовірна», «Королева», «Бездоганна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо поділилася знімком в кофті на гудзиках з відвертим декольте. Груди зірки вражаюче випирали. Світлі джинси на високій посадці ідеально підкреслили тонку талію Міс Всесвіту.

Нагадаємо, що "Міс Всесвіт" Олівія Калпо ледве втримала пишні форми в крихітному бікіні: "збурює".

А ще Politeka писала, що Олівія Калпо блиснула розкішним тілом в короткому топі: "Таку не забудеш".

Також Politeka повідомляла, що Олівія Калпо помірялась принадами з гарячими подружками: "Це рай".