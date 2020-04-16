Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи, порадувала спокусливим чином своїх відданих шанувальників

Зірка опублікувала у своєму Instagram знімки, на яких вона йде по вулиці, пише Politeka.net.

На Ратаковски - облягаюче плаття на тонких бретелях. На пишних грудей, тонкій талії, красивих стегнах - наряд сидів ідеально.

Плаття мало глибоке декольте, і виріз в районі струнких ніжок. Зірка йшла в босоніжках на високих підборах.

Актриса завершила образ різними аксесуарами: очками, сережками, годинами і, звичайно ж, маленькою сумочкою.

Красуня йшла по вулиці, а тим часом її волосся розвивав вітер.

Артистка не вирішила не підписувати фото, поставивши лише смайлик.

За 13 годин пост зібрав майже 600 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі оцінили фігуру красуні і написали їй багато компліментів. І, дійсно, виглядає вона неймовірно: "Краса".

Нагадаємо, на одній з фан-сторінок опублікували фото Ратаковски, на якому вона постала у білій футболці та коротких шортиках.

З-під футболки Емілі випирали соковиті груди. Також не можна було не помітити тонку талію, на якій були шортики з поясом.

Ратаковськи повісила на футболку чорні окуляри.

Раніше повідомлялося, Емілі Ратаковськи позувала у відвертій білизні з поясом для панчіх і рожевими панчохами. Її образ доповнює кокетливий обідок з заячими вушками.

На задньому фоні можна побачити пасхальні кошики і традиційний американський символ Великодня – кролика, який на тематичних знімках Ратаковськи чомусь виявився закутий в наручники.

Примітно, що знімки були зроблені на Великдень у минулому році, проте зараз через самоізоляцію модель вирішила нагадати про них.

Нагадаємо, Ратаковски затягнула апетитні гідності тонкою тканиною.

Як повідомляла Politeka, гаряча Ратаковски показала непристойні ігри з подругою.

Також Politeka писала, що бесстыдница Ратаковски показала заборонені місця в прозорому костюмі.