Відома модель Ебігейл Рэтчфорд показала два ідеальних ракурсу в Instagram і попросила вибрати
На першому фото Рэтчфорд показує себе спереду. Вона одягла білизна з шкіряних мотузочок, яка майже нічого не прикрив. На другому фото Ебі уже показує свою п'яту точку і можна подумати, що на ній немає білизни, адже його зовсім не видно, а тільки пружні стегна. Образ доповнила модель обтягує кофтиною або чимось подібним. Фото вийшли дуже спекотними і спокусливими. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
підпису Ебі попросила вибрати, який ракурс краще, коли показує свої пишні форми спереду або ззаду. Фанати почали активно обговорювати, що ж краще, і поставили понад 110 тисяч лайків. Один з користувачів написав, що Ебі "Класна", і тут складно не погодитися.
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Повідомлялося, що модель Ебігейл Рэтчфорд вирішила порадувати фанатів і здалася в пікантному міні-білизна.
«Абсолютна жінка-мрія. Фантастичні вигини», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Рэтчфорд позує в міні-білизна, зроблена під зміїну шкіру, демонструючи на камеру неосяжні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Це щось нереальне. Не можна мати настільки розкішне тіло», «Богиня!», ««Гарна кішечка, помурчи», - пишуть вони.
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