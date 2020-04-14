Зірка показала все, що можна

Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, вразила гарячої позою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ммм, космос. Літній час виглядає оревно. Дуже добре», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Квітко позує напівсидячи в мікроскопічному бікіні, виставивши напоказ розкішні форми. Доповнює образ моделі елегантна кепка і окуляри.

Уточнимо, що знімок Квітко її шанувальники активно лайкали, хоча і не зважилися його коментувати.

До цього ми писали, що інста-модель Анастасія Квітко засвітила свій пишний бюст в яскравому ліфчику.

Красуня, яка відома в мережі, як «російська Кардашьян», любить радувати своїх шанувальників спокусливими знімками в купальниках і відвертих вбраннях. На цей раз дівчина вирішила привітати передплатників з Великоднем, і поділилася з ними новими яскравими фото.

Занудьгувавши на карантині, модель вирішила влаштувати імпровізовану фотосесію на свіжому повітрі. Для цього вона вийшла на балкон свого будинку. На фото Квітко позує на тлі інших висоток у вузьких чорних штанях і оригінальному червоному ліфі, який представляє собою широкі зав'язки, які ледве приховують величезні груди моделі.

Квітко кокетливо вигинається в різних позах і мило посміхається на камеру.

Нагадаємо, російська Кардаш'ян блиснула неосяжної фігурою в крихітному купальнику.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян облягла свою красу тонким мереживом: розглянути можна все.

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