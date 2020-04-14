52-річна американська актриса і модель Памела Андерсон потішила шанувальників красивим і сміливим образом
Артистка опублікувала архівне чорно-біле фото, поставши в сміливому вбранні, що ледь прикриває найінтимніше, передає Politeka.net.
Апетитна блондинка продемонструвала пишні принади без білизни, затягнувши їх у світлий топ. Внизу помітні лише трусики Памели.
Модель прибрала руки за спину, ніби намагаючись натягнути кофту, як можна сильніше.
На голові у Памели - неакуратний хвіст, а біля обличчя спущені пасма.
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Андерсон розставила стрункі ноги і дивилася вдалину.
Очі виділялися, завдяки пишним віям. У підпису красуня поставила один смайлик.
Через майже всього 20 хвилин після розміщення поста, він набрав біля 3000 "лайків" і багато коментарів.
Користувачі мережі також ставили знаменитості смайлики, а деякі писали компліменти прекрасній фігурі і чудовим формам. "Об таку красуню можна обпектися", - написав один з них.
Нагадаємо, Памела Андерсон опублікувала знімок, на якому позувала, сидячи в човні. Зірка вбрана в сукню з багатошаровою спідницею, а пишні груди практично вивалюється назовні.
Модель сидить, повернувши голову в бік і зігнувши ногу в коліні, що надає знімку еротичності.
Цей кадр був представлений в сториз, тож невідомо, що написали зірці шанувальники.
Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон постала в одному ковбойському капелюсі. Знаменитість зняли по пояс, тому їй довелося закривати руками найцікавіші місця.
Волосся було у моделі розпущене, а саме фото - чорно-білим. На тлі нічого не було видно. Швидше за все, це архівний кадр Памели.
Фанати встигли поставити майже п'ять тисяч лайків за нетривалий час.
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