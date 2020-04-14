Фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати фанатів і показала ідеальне тіло

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує на камеру в одному мереживній боді та спортивних штанях, виставивши напоказ ідеальне тіло.

Уточнимо, що доповнювали образ зірки елегантні кулони і браслети. Шанувальники моделі активно лайкали знімок, хоча і зважилися його коментувати.

Як повідомлялося раніше, фітнес-модель Ана Чері опублікувала фото у спокусливій білизні.

Зірка завжди знаходить фото, якими радує шанувальників, навіть в умовах самоізоляції.

На знімку знаменитість позувала в білому білизна, яке лише прикрвало найінтимніше. Маленькі мереживні клаптики тканини ледве приховували від погляду фігуру моделі.

Чітко видно пишні груди, які здавили лямки відвертого вбрання. На пишних стегнах були малесенькі трусики на зав'язочках.

Завершили образ Чері чокер на шиї і заячі вушка на голові.

Красуня доклала руку до стегна, а другий грайливо крутила в пальцях пасмо волосся.

При цьому Ана дивилася в камеру зверхньо, відкривши губи.

"Вибачте за технічні труднощі", - підписала фото модель.

За шість годин пост зібрав понад 150 тисяч лайків та коментарів.

Користувачі мережі написали, що це найкрасивіший зайчик, якого вони бачили, а також що Ана виглядає чудово і апетитно.

Нагадаємо, спекотна Ана Чері без трусів влаштувала брудні танці перед камерою.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері в стрінгах без сорому показала свої апетитні місця.

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