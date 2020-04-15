52-річна американська актриса і модель Памела Андерсон порадувала своїх відданих шанувальників розпусним фото

Зірка публікує у своєму Instagram архівні чорно-білі фото, одне з яких представила в сториз, передає Politeka.net.

На знімку гаряча блондинка позує в рушнику, який тримається лише на її пишних грудях. Памела трохи нахилилася, ледь не впустивши свої принади, але при цьому виставивши напоказ пружну п'яту точку.

На шиї знаменитості - блищить ланцюжок з кулоном. Андерсон закинула волосся набік і подивилася в камеру.

Зірка прочинила губи, надавши луку пікантності.

Варто відзначити, що макіяж моделі зроблений з акцентом на очі.

Пост не набрав жодного лайка, та коментаря у відкритому доступі, але впевнені цей кадр справив фурор на шанувальників знаменитості і вони б обов'язково написали: "Знімай вже цей рушник". Памела вміє збуджувати свідомість, тому і стала однією з найвідоміших моделей у світі.

Нагадаємо, Памела Андерсон позувала, сидячи біля басейну. При цьому зірка занурила ноги в воду, намочивши свою сукню, а також опустила голову, сховавши обличчя за довгим волоссям.

У той же час привернула увагу шанувальників пікантна деталь: впала з плеча бретелька сукні і відкрила погляду пружні принади акторки.

"Справа не в тому, щоб бути щасливою або задоволеною, а в тому, щоб відчути вогонь всередині. Анаіс Нін", - підписала фото Андерсон.

Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон поділилася ніжним, і чуттєвим чорно-білим знімком.

На фото красуня лежить на ліжку або дивані, міцно обійнявши подушку. Зірка позувала в тонкій відвертій сукні з відкритими плечима, яка ідеально підкреслює всі вигини її фігури. Спідниця вбрання трохи задерлася вгору, оголюючи стрункі ніжки моделі.

Нагадаємо, томна Памела Андерсон позбулася одягу і показав, чим підкорила мільйони чоловіків.

Як повідомляла Politeka, спекотна Памела Андерсон нагнулася, розсипавши свої величезні "арбузики".

Також Politeka писала, що Памела Андерсон ледве втримала свою гідність в глибокому декольте.