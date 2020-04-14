Британська модель і інстадіва Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, не втомлюється вражати формами

Красуня опублікувала пікантне фото в ліжку, передає Politeka.net. Модель з'явилася в крихітному помаранчевому бікіні на зав'язочках за спиною. Здається, зараз випадуть її принади.

Маленький купальник приховав найпотаємніше від очей, при цьому показавши неймовірні достоїнства зірки.

Пишні груди та сідниці привертали увагу, а тонка талія нікого не могла залишити байдужим. До того ж у Демі просто шовкове тіло, якому можна тільки позаздрити.

На пальцях красуні блищали кільця, вона сперлася на руку і променисто усміхалася. Волосся Роуз закинула набік.

Видно, що вона лежала на білому незаправленому ліжку.

"Щасливої Пасхи 🐣", - підписала сміливий знімок знаменитість.

За 15 годин пост зібрав понад 400 тисяч лайків та багато коментарів.

Зірку назвали милою, прекрасною і не могли намилуватися її прекрасними формами.

Нагадаємо, Демі Роуз постала спиною до фотографа, щоб похвалитися своєю головною гордістю - пружною п'ятою точкою.

Маленький верх купальника ледве утримував великі груди моделі. Тонкі лямки з нього тяглися по всій спині, трохи стискаючи її.

Крихітний низ купальника зірка підняла вище стегон, через що сідниці виглядали ще більше.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз поділилася коротким архівним відео в Сториз, яке нагадало їй про те, як вона сумує за тренуваннями.

Ролик був знятий рік тому, коли Демі збиралася відправитися на заняття йогою. На відео модель демонструє свій спортивний костюм, що складається з чорних легінсів і короткого сірого топа, який ледь справляється з тим, щоб утримати пишні груди красуні.

Нагадаємо, спокуслива Демі Роуз затягнула неосяжні принади в мереживо.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз скинула зайву одяг і показала свої переваги: смачні ракурси.

Також Politeka писала, що Демі Роуз звела з розуму мальовничим видом ззаду, фото.