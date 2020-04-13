Фітнес-модель Ана Чері опублікувала фото у спокусливій білизні

Зірка завжди знаходить фото, якими радує шанувальників, навіть в умовах самоізоляції, повідомляє Politeka.net.

На знімку знаменитість позувала в білій білизні, яка лише прикрвала найінтимніше. Маленькі мереживні клаптики тканини ледве приховували від погляду фігуру моделі.

Чітко видно пишні груди, які здавили лямки відвертого вбрання. На пишних стегнах були малесенькі трусики на зав'язочках.

Завершили образ Чері чокер на шиї і заячі вушка на голові.

Красуня поклала руку до стегна, а другою грайливо крутила в пальцях пасмо волосся.

При цьому Ана дивилася в камеру зверхньо, відкривши губи.

"Вибачте за технічні труднощі", - підписала фото модель.

За шість часів пост зібрав понад 150 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що це найкрасивіший зайчик, якого вони бачили, а також що Ана виглядає чудово та апетитно.

Нагадаємо, Ана Чері постала в облягаючих лосинах, тканина яких зібрана гармошкою в інтимному місці. Також на красуні - облягаючий топ, який підкреслив її красиві груди.

Дівчина зібрала маленький хвіст з хвилястого волосся, випустивши кілька пасом біля обличчя. Ана посміхалася і виглядала свіжо, хоча на її обличчі зовсім не було макіяжу.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері показала гарячий кадр на якому постала в мокрому купальнику, який може змусити почервоніти будь-якого чоловіка.

Бірюзовий купальник, в якому постала модель, має незвичний крій: він цілісний ззаду, але в той же самий час роздільний спереду. На знімку дівчина прийняла звабливу позу, потягнувши крихітні стрінги вгору.

Нагадаємо, спекотна Ана Чері без трусів влаштувала брудні танці перед камерою.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері в стрінгах без сорому показала свої апетитні місця.

Також Politeka писала, що апетитна Ана Чері без сорому потрясла неосяжними принадами на камеру: «Ти з цього світу?».