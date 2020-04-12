Супермодель Емілі Ратаковски порадувала шанувальників і показала, як розважається з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Ратаковски в міні-бікіні стоїть позаду своєї подруги, допомагаючи їй зав'язати білизна.

А на іншому знімку зірка позує з іншою подругою. Обидві моделі в бікіні грайливо позують на камеру.

Однак, оскільки знімки були викинуті в Сторіс, шанувальники Ратаковски не змогли що-небудь сказати.

Раніше ми писали, що модель Емілі Ратаковски, яка є творцем і ідейним натхненником бренду Inamorata, радує шанувальників на карантині своїми оголеними фото.

Так, красуня нещодавно позувала в прозорому костюмі, який відкрив напоказ її груди без ліфчика. Вона розпустила волосся і ходила в такому вигляді серед людей у якомусь будинку з покоївкою, яка також потрапила на фото.

Ратаковски доповнила свій образ чобітьми до колін, однак навряд чи їй стало від цього тепліше в такому тонкому «одяг».

«Малыха, що за прикидончик?», «Люблю цю картинку, тому що ви захоплюєте своєю природністю і відвертістю», – відзначили в мережі.

Нагадаємо, Ратаковски зігнулася в пікантній позі заради гарячого знімка.

Як повідомляла Politeka, апетитна Ратаковски посвітила божественним тілом в екстремально короткому топі.

Також Politeka писала, що Ратаковски спустила міні-спідницю для гарячій фотосесії і засвітила зайве.