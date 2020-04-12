Одна з найбільш знаменитих фітнес-моделей Ана Чері засвітила свої апетитні форми в нестандартному купальнику

Як повідомляє Politeka.net, знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про своє харчування.

До всього іншого, дівчина не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у сексуально-відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі.

Під час карантину дівчина також не залишає своїх шанувальників без нових фото. Цього разу вона показала гарячий кадр на якому постала в мокрому купальнику, який може змусити почервоніти будь-якого чоловіка.

Бірюзовий купальник, в якому постала модель, має незвичайний крой: він цілісний ззаду, але в той же самий час роздільний спереду. На знімку дівчина прийняла звабливу позу, потягнувши крихітні стрінги вгору. При цьому бюстик купальника складається з тонких смужок тканини, які зав'язуються на грудях. Такий наряд дійсно не в змозі щось приховати.

Спокусливий лук вона доповнила кокетливим капелюшком, якій вона прикрила своє обличчя від камери. Також помітно, що волосся і шкіра апетитної красуні злегка вологі, що додає нотку чуттєвості в її образ.

Так і хочеться сказати: "Ось це обсяги, просто апетитна краса".

На жаль користувачі мережі не мають можливості прокоментувати відповідний знімок, адже його дівчина продемонструвала в Instagram-Stories.

Нагадаємо, спекотна Ана Чері без трусів влаштувала брудні танці перед камерою.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері в стрінгах без сорому показала свої апетитні місця.

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