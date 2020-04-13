Знаменитість була дуже спокусливою

Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи, має багато прихильників по всьому світу

Користувачі мережі не можуть встояти перед красою знаменитості і створюють фан-групи в соцмережах, присвячені їй, пише Politeka.net.

Так, на одній з таких сторінок опублікували фото Ратаковськи, на якому вона постала в білій футболці та коротких шортиках: "Ну і ну!"

З-під футболки Емілі випирали соковиті груди. Також не можна було не помітити тонку талію, на якій були шортики з поясом.

Ратаковськи повісила на футболку чорні окуляри.

Волосся красуня розпустила, а на обличчі практично не було макіяжу.

Модель позувала біля столу з їжею, вона притулилася до нього, нахиливши голову, при цьому дівчина засвітила маленьку круглу сережку у вусі.

Зірка посміхнулася, вона виглядала свіжо і привабливо.

За сім годин пост зібрав понад 20 лайків і жодного коментаря.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи показала на своїй сторінці в мережі Instagram одну з перших професійних фотосесій, в якій вона взяла безпосередню участь декілька років тому.

Судячи з усього, вже тоді Емілі не боялася приміряти відверті образи.

На знімку 17-річна Емілі позує без білизни в сукні-міні королівського синього відтінку, яка підкреслює кожен вигин її точеної фігурки. Глибоке декольте вдало показало, чим її нагородила природа.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи зробила селфі біля дзеркала. Фото зірки теж розмістили в одній із фан-груп.

На ній - білий короткий топ, під яким немає нижньої білизни, а також трусиси-бікіні, які оголили її п'яту точку. Зірка розпустила пишне волосся, засвітивши сережку кільце.

Нагадаємо, Ратаковски зігнулася в пікантній позі заради гарячого знімка.

Як повідомляла Politeka, апетитна Ратаковски посвітила божественним тілом в екстремально короткому топі.

Також Politeka писала, що Ратаковски спустила міні-спідницю для гарячій фотосесії і засвітила зайве.