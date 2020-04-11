Зірка не хоче прощатися з молодістю, що минає!

52-річна американська актриса і модель Памела Андерсон продовжує підігрівати інтерес публки до своєї персони, радуючи фанатів фотографіями багаторічної давності

Так, не встигли шанувальники обговорити фото теледіви в одному ковбойському капелюсі, як вона підкинула новий вуглик у багаття, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в Instagram Пем опублікувала знімок, на якому позує, сидячи в човні. Вона вбрана в сукню з багатошаровою спідницею, а пишні груди практично вивалюється назовні.

Модель сидить, повернувши голову в бік і зігнувши ногу в коліні, що надає знімку еротичності.

Що шанувальники думають з приводу фото, невідомо, оскільки кадр Памела «засвітила» в сторіз, де немає функції коментування.

Відзначимо, що останнім часом актриса практично не показує фанатам своїх нинішніх фотографій, бажаючи залишатися в їх пам'яті вічно молодою і свіжою.

Як відомо, міжнародна слава прийшла до Памели після появи в серіалі «Рятувальники Малібу». Вона грала там з третього по п'ятий сезон, взявши участь у 111 серіях. Уповільнені кадри ефектної пробіжки героїні Андерсон у мокрому купальнику по каліфорнійському пляжу досі хвилюють уми багатьох шанувальників її краси.

У 2017 році Памела Андерсон поповнила свою фільмографію кіноверсією серіалу «Рятувальники Малібу» режисера Сета Гордона, де зіграла саму себе.

В інтерв'ю 2019 року виданню The New York Times акторка зізналася, що досі зберігає ту форму, в якій знімалася в культовому серіалі. Своїх залицяльників вона любить шокувати, з'являючись на побаченнях в яскравому купальнику, який досі підкреслює всі достоїнства фігури виконавиці.

У 2004 році актриса спробувала стати письменницею і у співавторстві з Еріком Шоу Куїнном видала книгу «Зірка». Нова праця під назвою «Сяюча зірка», видана через рік, виявилася логічним продовженням першого роману.

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