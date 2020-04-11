29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала пікантне відео
Як передає Politeka.net, кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Наближається Великдень, і я готую великий сюрприз для всіх моїх дорогих шанувальників з усього світу. Попередній перегляд того, що я опублікую в неділю. Шоколадна ванна для вас", - заінтригувала вона у підписі до відео.
На кадрах вона постала в образі пасхального кролика, але з-за вбрання, її можна було порівняти з кроликом Playboy.
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На жаль, на відео модель не показала те місце, за що її так люблять у всьому світі, але все ж таки було на що подивитися.
Вбралася Кортес купальник бірюзового кольору, який наголосив на її феноменальні груди.
Вушка кролика і спокусливий макіяж просто захопили її передплатників. В коментарях вони назвали її "шикарною і смакотою".
Зазначимо, що титул «Міс бум-бум» їй дістався вже вдруге: раніше її сідниці визнавалися кращими у 2015 році.
Відомо, що за умовами конкурсу, жінкам не можна користуватися послугами пластичних хірургів для зміни розмірів або виду сідниць. Так що Кортес зобов'язана своїми шикарними формами лише матінці природі.
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