29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала пікантне відео

Як передає Politeka.net, кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Наближається Великдень, і я готую великий сюрприз для всіх моїх дорогих шанувальників з усього світу. Попередній перегляд того, що я опублікую в неділю. Шоколадна ванна для вас", - заінтригувала вона у підписі до відео.

На кадрах вона постала в образі пасхального кролика, але з-за вбрання, її можна було порівняти з кроликом Playboy.

На жаль, на відео модель не показала те місце, за що її так люблять у всьому світі, але все ж таки було на що подивитися.

Вбралася Кортес купальник бірюзового кольору, який наголосив на її феноменальні груди.

Вушка кролика і спокусливий макіяж просто захопили її передплатників. В коментарях вони назвали її "шикарною і смакотою".



