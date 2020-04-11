29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала пикантное видео
Как передает Politeka.net, кадры она опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Приближается Пасха, и я готовлю большой сюрприз для всех моих дорогих поклонников со всего мира. Предварительный просмотр того, что я опубликую в воскресенье. Шоколадная ванна для вас", - заинтриговала она в подписи к видео.
На кадрах она предстала в образе пасхального кролика, но из-за наряда, ее можно было сравнить с кроликом Playboy.
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К сожалению, на видео модель не показала то место, за что ее так любят во всем мире, но все же было на что посмотреть.
Облачилась Кортес в купальник бирюзового цвета, который подчеркнул ее феноменальную грудь.
Ушки кролика и соблазнительный макияж просто восхитили ее подписчиков. В комментариях они назвали ее "шикарной и вкуснятиной".
Отметим, что титул «Мисс бум-бум» ей достался уже во второй раз: ранее ее ягодицы признавались лучшими в 2015 году.
Известно, что по условиям конкурса, женщинам нельзя пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц. Так что Кортез обязана своими шикарными формами лишь матушке природе.
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