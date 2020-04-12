Супермодель Белла Хадід, яку визнали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, влаштувала фотосесію по веб-камері

Серію фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина повністю роздяглася і ходила по дому голяка, поки фотографи знімали її за допомогою камери телефону. Схоже, Хадід вирішила не скасовувати роботу через карантин, погодившись на відверту фотосесію дистанційно.

Варто відзначити, що фото вийшли дуже спекотними. На них видно всі інтимні місця зірки, адже вона прикрила своє тіло лише букетом квітів.

«Часи змінюються, і робота з дому набуває нового значення. Нова робота для vogueitalia, знята і стилізована в FaceTime. Велика любов. Відчуваю себе щасливою на роботі», - написала Хадід.

За півдня її пост зібрав понад 450 тисяч лайків. В коментарях шанувальники з захопленням обговорюють новий проект дівчини.

«Я не очікував, що це станеться, але я розумію цю ідею! Такий щасливий, що ти можеш працювати», «Ти виглядаєш абсолютно красивою, я люблю тебе», «Дуже знаково», «Гарна», «Так гаряче», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Белла Хадід поділилася архівними знімками зі своєю кращою подругою Джессі Джо Старк. На фото дівчата позують у відвертих вбраннях.

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