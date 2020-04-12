Світська левиця, бізнесвуман Кім Кардашьян поділилася архівними знімками зі своїми сестрами і братом
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На серії знімків постали всі чотири сестри Кім і брат. На першому фото Кім сидить зі своїми сестрами Кортні і Хлої, у яких з Кім спільний батько. На інших фото в кадрі красуються всі дочки Кріс Дженнер і брат Кардашьян – Роберт. Як відомо, у Кріс Дженнер шестеро дітей. Чотирьох вона народила в першому шлюбі і ще дві дочки народилося від спортсмена Брюса Дженнера.
Відомо, що всі сестри дружать між собою і часто з'являються в рекламі один одного. Крім цього, вони часто відпочивають разом.
«Щасливого дня братів і сестер», - написала Кардаяшьн під постом.
Термінове звернення Зеленського, нові зарплати і обвал долара — головне за ніч
Як виглядали наложниці султана з "Величного століття" в реальності: "зовсім інші", фото вражають
Злата Огневич без ліфчика посвітила пікантними місцями на вулиці: "Солодка кара"
Комаровський розкрив, чому в Україні немає повального мору: «Епідемія сильніша там, де...»
Як відомо, 10 квітня в деяких частинах США відзначають таке свято. За короткий час пост Кім зібрав майже 1,8 мільйонів лайків. Шанувальники в захваті від архівних знімків зірки.
Раніше ми писали, що Кім Кардашьян з`явилася перед фанатами в екстремально-облягаючому боді. Зірка застигла в пікантній позі, демонструючи на камеру свою головну гордість. Це справило фурор серед її шанувальників.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян виставила напоказ розкішні форми в нижній білизні: найсоковитіший ракурс.
Як повідомляла Politeka, мокра Кім Кардашьян позбулася одягу заради жаркого кадру, видно все: «Ідеальна».
Також Politeka писала, що гарячі сестри Кардашьян та Дженнер помірялись принадами у відвертих вбраннях: топ фото.