Світська левиця, бізнесвуман Кім Кардашьян поділилася архівними знімками зі своїми сестрами і братом

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На серії знімків постали всі чотири сестри Кім і брат. На першому фото Кім сидить зі своїми сестрами Кортні і Хлої, у яких з Кім спільний батько. На інших фото в кадрі красуються всі дочки Кріс Дженнер і брат Кардашьян – Роберт. Як відомо, у Кріс Дженнер шестеро дітей. Чотирьох вона народила в першому шлюбі і ще дві дочки народилося від спортсмена Брюса Дженнера.

Відомо, що всі сестри дружать між собою і часто з'являються в рекламі один одного. Крім цього, вони часто відпочивають разом.

«Щасливого дня братів і сестер», - написала Кардаяшьн під постом.

Як відомо, 10 квітня в деяких частинах США відзначають таке свято. За короткий час пост Кім зібрав майже 1,8 мільйонів лайків. Шанувальники в захваті від архівних знімків зірки.

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