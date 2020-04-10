Фітнес-модель Ана Чері порадувала фанатів гарячим знімком без білизни, який вона вирішила зробити в ліжку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина лежить на ліжку без білизни, а її пікантні місця прикриває книга і частину ковдри.

Крім того, Чері грайливо дивиться на камеру, хоча сам знімок вона вирішила ніяк не підписувати. А оскільки фотографію вона викинула в Сторіс, то її прихильники також були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, Ана Чері вирішила порадувати шанувальників і показала розкішне і підтягнуту фігуру під час відпочинку.

«Я ніколи більше не буду сприймати це щось просте. Подорож у прекрасне місце призначення, біганина на вулиці і відчуття свободи. Сьогодні 21-й день карантину, і я відчуваю себе трохи спійманої в пастку, особливо з цим дощем, з-за якого я навіть не можу повісити на своєму задньому дворі речі. Мені просто потрібно дихати і зберігати спокій. 🙌 🏼 Де ви знаходитесь у світі, і який у вас день карантину?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що зірка супроводила пост знімком з моря, де вона в міні-білизна демонструє розкішну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників. Ми перевели їх для більш зручного читання, оскільки більшість з них були англійською.

Нагадаємо, спекотна Ана Чері без трусів влаштувала брудні танці перед камерою.

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