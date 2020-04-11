Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, выглядит в любой одежде очень сексуально

Это доказывают недавно опубликованые фото Оливии в ее Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Звезда была в кофте на пуговицах с откровенным декольте. Грудь звезды впечатляюще выпирала из, казалось бы, простого наряда. Акцента на декольте добавила цепочка с кулоном.

Светлые джинсы на высокой посадке идеально подчеркнули тонкую талию Мисс Вселенной.

Девушка улыбалась, на ее лице можно заметить пышные ресницы и блестящие губы, подведенные карандашом. Также выделялись и красивая форма бровей.

Девушка позировала на улице за столом, на котором расположился бокал с вином.

Она присела на краюшек стула, из-за чего выделился ее изгиб тела.

За семь часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали, что Оливия великолепно выглядит и является их самой любимой моделью. Также люди объяснились в любви ее улыбке: "Ох, детка, ты сводишь с ума", - написал один из фанатов.

Напомним, Оливия Калпо родилась в семье музыкантов. Ее отец — итальянского происхождения, а у матери итальянские и ирландские корни.

Мисс Вселенная умеет играть на виолончели, а также училась вокалу. К слову, модель владеет не только английским языком, но и итальянским.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо опубликовала снимок, на котором позирует в белом купальнике с венком из цветов на голове.

Стоит заметить, что такое украшение характерно для Ново-Зеландской традиции.

Калпо заворожила формами вместе с подружкой и получила масу комплиментов от поклонников. Еще бы, о такой красотке должен мечтать любой мужчина.

Напомним, самая красивая женщина планеты Оливия Калпо взбудоражила «проукраинским» номером: «горячая смуглянка»

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