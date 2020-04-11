Фітнес-модель Ана Чері часто радує шанувальників не тільки фото, на яких хвалиться апетитними формами, але і на яких показує свої тренування

Зірка часто виставляє апетитні форми в облягаючих штанях, як і цього разу, повідомляє Politeka.net.

На фото модель з'явилася в облягаючих лосинах, тканина яких зібрана гармошкою в інтимному місці. Також на красуні - облягаючий топ, який підкреслив її красиві груди.

Дівчина зібрала маленький хвіст з хвилястого волосся, випустивши кілька пасом біля обличчя. Ана посміхалася і виглядала свіжо, хоча на її обличчі зовсім не було макіяжу.

Зірка позувала на кухні, на якій, здавалося, зовсім немає посуду, або він розставлений по шафам.

За п'ять годин пост зібрав понад 65 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали компліменти не тільки фігурі зірки, але і її посмішці. Люди говорили, що закохалися в Чері і не можуть відірватися від її фото.

Варто відзначити, що зараз на сторінку Ани Чері підписані 12,5 мільйонів осіб.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала у вбранні з екстремальним вирізом, який максимально підкреслює її розкішні форми. На це звернули увагу і її прихильники.

В пості зірка написала про карантин та самоізоляцію.

«...Зараз найкращий час, щоб освоїти новий навик або зробити те, на що у вас “ніколи не було часу”...", - написала модель.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері опублікувала в розділі Сториз коротке відео, на якому показала, як присідає зі штангою.

На відео зірка одягнена в зручну спортивну кофту і блискучі сріблясті футболки з принтом під зміїну шкіру, які вигідно підкреслюють її п'яту точку під час присідань.

Нагадаємо, спекотна Ана Чері без трусів влаштувала брудні танці перед камерою.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері в стрінгах без сорому показала свої апетитні місця.

Також Politeka писала, що апетитна Ана Чері без сорому потрясла неосяжними принадами на камеру: «Ти з цього світу?».