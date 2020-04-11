Фітнес-модель Ана Чері часто радує шанувальників не тільки фото, на яких хвалиться апетитними формами, але і на яких показує свої тренування
Зірка часто виставляє апетитні форми в облягаючих штанях, як і цього разу, повідомляє Politeka.net.
На фото модель з'явилася в облягаючих лосинах, тканина яких зібрана гармошкою в інтимному місці. Також на красуні - облягаючий топ, який підкреслив її красиві груди.
Дівчина зібрала маленький хвіст з хвилястого волосся, випустивши кілька пасом біля обличчя. Ана посміхалася і виглядала свіжо, хоча на її обличчі зовсім не було макіяжу.
Зірка позувала на кухні, на якій, здавалося, зовсім немає посуду, або він розставлений по шафам.
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За п'ять годин пост зібрав понад 65 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали компліменти не тільки фігурі зірки, але і її посмішці. Люди говорили, що закохалися в Чері і не можуть відірватися від її фото.
Варто відзначити, що зараз на сторінку Ани Чері підписані 12,5 мільйонів осіб.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала у вбранні з екстремальним вирізом, який максимально підкреслює її розкішні форми. На це звернули увагу і її прихильники.
В пості зірка написала про карантин та самоізоляцію.
«...Зараз найкращий час, щоб освоїти новий навик або зробити те, на що у вас “ніколи не було часу”...", - написала модель.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері опублікувала в розділі Сториз коротке відео, на якому показала, як присідає зі штангою.
На відео зірка одягнена в зручну спортивну кофту і блискучі сріблясті футболки з принтом під зміїну шкіру, які вигідно підкреслюють її п'яту точку під час присідань.
Нагадаємо, спекотна Ана Чері без трусів влаштувала брудні танці перед камерою.
Як повідомляла Politeka, Ана Чері в стрінгах без сорому показала свої апетитні місця.
Також Politeka писала, що апетитна Ана Чері без сорому потрясла неосяжними принадами на камеру: «Ти з цього світу?».