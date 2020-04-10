29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, яка двічі стала переможницею конкурсу Міс Бум-Бум, опублікувала гаряче відео

Сьюзі Кортес, як володарка найкрутішої п'ятої точки, не втомлюється підтримувати це звання, передає Politeka.net.

Так, на одному з останніх відео зірка вразила своєю гордістю на камеру. На кадрах Кортес постала в білих міні-шортиках, які виділили її апетитну п'яту точку. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Сьюзі нахилилася, виставивши сідниці і стала ними активно рухати.

Можна було помітити віддалік, що у моделі розпущене волосся, яке вона прихопила шпилькою.

Крім пружної і великої п'ятої точки, а також спини і волосся, помітити щось ще не було можливим.

"Здрастуйте, мої улюблені 🔥🔥🔥", - підписала гарячі кадри зірка.

За сім годин пост зібрав понад 63 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі ставили вогненні смайлики і писали їй масу компліментів іспанською мовою, стверджуючи - це найкраще, що вони бачили.

Зазначимо, зараз на сторінку Кортес підписані більше двох мільйонів осіб.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала в чорному боді, повернувшись спиною до об'єктиву.

Модель влаштувалася на краєчку крісла і чарівною манерою вигнула спину, випнувши своє головне достоїнство.

Брюнетка зібрала довге волосся наперед, оголивши частину спини так, що стало видно татуювання у вигляді хреста.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес постала без одягу, а лише в короткому топі і стрінгах чорного кольору.

Довговолоса гаряча брюнетка дивиться прямо в об'єктив, безсоромно заполонюючи своїми ідеальними рельєфами.

Дівчина, очевидно, добре попрацювала не тільки над своєю "п'ятою точкою", але і руками, ногами і пресом.

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