29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды ставшая победительницей конкурса Мисс Бум-Бум, опубликовала горячее видео

Сьюзи Кортес, как обладательница самой крутой пятой точки, не устает поддерживать это звание, передает Politeka.net.

Так, на одном из последних видео звезда потрясла своей гордостью на камеру. На кадрах Кортес предстала в белых мини-шортиках, которые выделили ее аппетитную пятую точку. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Сьюзи наклонилась, выставив ягодицы и стала ими активно двигать.

Можно было заметить поодаль, что у модели распущенные волосы, которые она прихватила заколкой.

Кроме упругой и большой пятой точки, а также спины и волосы, заметить что-то еще не было возможным.

"Здравствуйте, мои любимые 🔥🔥🔥", - подписала горячие кадры звезда.

За семь часов пост собрал более 63 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети ставили огненные смайлики и писали ей массу комплиментов на испанском языке, утверждая - это лучшее, что они видели.

Отметим, сейчас на страницу Кортес подписаны более двух миллионов человек.

Напомним, Сьюзи Кортес позировала в черном боди, повернувшись к объективу спиной.

Модель устроилась на краешке кресла и в пленительной манере выгнула спину, выпятив свое главное достоинство.

Брюнетка собрала длинные волосы наперед, оголив часть спины так, что стала видна татуировка в виде креста.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес предстала без одежды, а лишь в коротком топе и стрингах черного цвета.

Длинноволосая горячая брюнетка смотрит прямо в объектив, беззастенчиво пленяя своими идеальными рельефами.

Девушка, очевидно, хорошо поработала не только над своей "пятой точкой", но и руками, ногами и прессом.

Напомним, обладательницу самых красивых ягодиц застукали с Месси: пикантные фото взорвали сеть

Как сообщала Politeka, мисс Украина вляпалась в языковой скандал: «Если кого-то не устраивает…».

Также Politeka писала, что новая Мисс Украина оказалась в центре интим-скандала, всплыли неожиданные детали: «Обидно за страну».